"Ривер Плейт" в 36-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу

"Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины по футболу. Команда из Буэнос-Айреса выиграла турнир в 36-й раз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В матче 22-го тура "Ривер Плейт" со счетом 4:0 разгромил "Расинг", голами отметились Агустин Палавесино (32-я минута), Хулиан Альварес (48), Брайан Ромеро (68, 78).

"Ривер Плейт" набрал 52 очка и за три тура до конца чемпионата гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы. В активе находящегося на второй позиции клуба "Дефенса и Хустисия" 40 очков за 22 игры.

"Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины впервые за семь лет. В 2014 году команда победила во второй части сезона ("Финаль 2014"), а затем обыграла победителя первой части ("Инисиаль 2013") "Сан-Лоренсо" в Суперфинале.