"Лилль" и "Зальцбург" вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Французский "Лилль" и австрийский "Зальцбург" стали участниками 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заключительном туре группы G "Лилль" со счетом 3:1 обыграл германский "Вольфсбург", а "Зальцбург" оказался сильнее испанской "Севильи" (1:0). Первое место занял "Лилль" (11 очков), вторым стал "Зальцбург" (10), третьей - "Севилья" (6), четвертым - "Вольфсбург" (5). В матче группы F досрочно гарантировавший выход в плей-офф "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" (1:1).

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 13 декабря, первые игры 1/8 финала состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные - 8-9 и 15-16 марта. В 1/8 финала команды, занявшие первые места в группах, сыграют с командами, ставшими вторыми. При этом в первом раунде плей-офф между собой не могут сыграть клубы из одной страны.