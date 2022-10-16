Форвард «Ман Сити» Холанд назвал любимого игрока детства

Норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о любимом игроке детства, а также ответил, какой из своих голов считает лучшим в профессиональной карьере. Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", его слова в субботу приводит Sky Sports.

«Любимый игрок детства? Если не считать моего отца, то это Златан Ибрагимович. Гол в матче с «Боруссией» был великолепен, он точно один из лучших. Мячи в ворота «Шальке» и «ПСЖ» тоже. Возможно, первый гол за «Боруссию» в Лиге чемпионов – в ворота «ПСЖ» — был лучшим», — сказал Холанд.

Холанд является самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги на данный момент. 22-летний футболист получает рекордные £865 тыс. в неделю. Такая сумма набирается благодаря тому, что к окладу игрока еженедельно плюсуются бонусы.

За 12 матчей во всех турнирах в текущем сезоне за «горожан» Холанд забил уже 19 мячей.