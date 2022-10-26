"ПСЖ" и "Бенфика" обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ

«ПСЖ» на своем поле во вторник обыграл «Маккаби» в матче 5‑го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча квартета Н завершилась со счетом 7:2.

За парижский клуб по дублю оформили Лионель Месси и Килиан Мбаппе, также голами отметились Неймар и Карлос Солер. Еще один мяч в свои ворота забил игрок гостей Шон Гольдберг.

В составе израильского коллектива дважды отличился Абдулай Сек.

В параллельном матче группы «Бенфика» дома победила «Ювентус» со счетом 4:3.

За лиссабонский коллектив дважды забил Рафа Силва, также по забитому мячу на себя записали Антониу Силва и Жоау Мариу. У туринцев голы на счету Душана Влаховича, Аркадиуша Милика и Уэстона Маккени.

После пяти туров «ПСЖ» и «Бенфика» гарантировали себе выход в плей‑офф турнира. Клубы занимают первое и второе места соответственно, у обеих команд по 11 очков в активе.

«Ювентус» и «Маккаби» идут на третьей и четвертой позициях, набрав по три очка.

В заключительном, шестом туре «Бенфика» в гостях сыграет с «Маккаби», а «ПСЖ» на чужом поле встретится с «Ювентусом». Оба матча пройдут 2 ноября.