Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за гастрита

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не сыграет в контрольной встрече с Нигерией из-за проблем со здоровьем, заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"К завтрашнему дню он не будет готов, он отдыхает. Как вы знаете, что гастрит ослабляет игроков физически", - приводит слова Сантуша A Bola.

Матч Португалия – Нигерия пройдет 17 ноября в Лиссабоне и стартует в 21:45 мск. Матч пройдет в рамках подготовки португальцев к ЧМ-2022 в Катаре.