Гол Батшуайи принес сборной Бельгии победу над командой Канады в групповом этапе ЧМ-2022

Сборная Бельгии одержала победу над командой Канады в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы F, прошедшая на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр‑Райяне, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 44‑й минуте забил Миши Батшуайи. Полузащитник канадской команды Альфонсо Дэвис на 11‑й минуте не смог реализовать пенальти — Тибо Куртуа отбил удар игрока «Баварии».

Ранее в среду состоялся другой матч квартета, в котором сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью — 0:0.

В следующем матче бельгийцы встретятся с марокканцами, канадцы — с хорватами. Обе встречи пройдут 27 ноября.