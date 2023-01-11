Скалони считает, что Месси не нужен титул чемпиона мира, чтобы считаться величайшим

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался о статусе капитана национальной команды Лионеля Месси после победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Не думаю, что ему нужен был титул чемпиона мира для того, чтобы считаться одним из великих или величайшим. Просто от него всегда требуют большего.

Теперь, когда он выиграл ЧМ, я не знаю, чего еще от него будут требовать. Мы очень рады за Месси и за всю страну», – сказал специалист в эфире Radio Calvia.

Напомним, 18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он был признан лучшим игроком турнира.