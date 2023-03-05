Джон Джонс победил Сирила Гана в бою за титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Американец Джон Джонс победил француза Сирила Гана в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел в воскресенье на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бой завершился победой Джонса удушающим приемом в первом раунде. Титул чемпиона UFC тяжелом весе стал вакантным в январе после ухода из организации камерунца Франсиса Нганну.

Джонс завоевал титул чемпиона UFC в третий раз в карьере, ранее он дважды владел поясом в полутяжелом весе.