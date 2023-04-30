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Игрок из Саудовской Аравии заявил, что Роналду изменил все

Спорт Материалы 30 апреля 2023 05:32 (UTC +04:00)
Игрок из Саудовской Аравии заявил, что Роналду изменил все

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Полузащитник «Аль-Таавуна» Алехандро Ромеро Гамарра рассказал о влиянии Криштиану Роналду на интерес к местному футболу, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Криштиану изменил все – как в плане поддержки фанатов, так и в плане конкуренции. Благодаря ему лигу стали больше смотреть по всему миру. Он один из лучших в истории, играть против него – это нечто невероятное.

Я немного поговорил с ним после матча, и мне показалось, что он получает удовольствие в Саудовской Аравии, но также знает, что у нас очень сложный чемпионат», - передает слова полузащитника FourFourTwo.

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