Определился победитель Baku Grand Cup 2023 по водному поло (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце водных видов спорта в Баку прошел турнир по водному поло Baku Grand Cup 2023, сообщает Trend Life.

В турнире приняли участие прославленные мастера по водному поло - олимпийский чемпион, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира Георгий Мшвениерадзе, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Гришин, заслуженный мастер спорта России Реваз Чомахидзе, двукратный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров.

По итогам напряженной борьбы первое место заняла команда Partner VP, второе - команда Qarabaĝ -145 Group, третье - Dinamo Masters.