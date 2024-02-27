Стартовал проект İdman.biz TV "Звездный спорт" - Самира Эфенди на теннисном корте (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфир вышел первый выпуск нового проекта "Звездный спорт" (Ulduzlu idman) İdman.biz TV, сообщает Trend Life.

Первой гостьей известной телеведущей Зюмрюд Бадаловой стала популярная певица, участница "Евровидения" Самира Эфенди. Она продемонстрировала свои теннисные навыки, которым занимается в свободное время.

В рамках проекта Ulduzlu idman свое спортивное мастерство продемонстрируют медийные лица шоу-бизнеса. Видеопроект будет представлен зрителям раз в неделю.

Представляем первую передачу "Звездный спорт" (Ulduzlu idman) İdman.biz TV.

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