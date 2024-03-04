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В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)

Спорт Материалы 4 марта 2024 13:58 (UTC +04:00)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по гимнастике в Баку прошло культурно-массовое мероприятие "İdman gimnastikadan başlayır" (Спорт начинается с гимнастики), посвященное Дню физической культуры и спорта, который отмечается в Азербайджане 5 марта, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло при организации сектора молодежи и спорта Сабаильского района Управления молодежи и спорта города Баку и Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике.

В ходе мероприятия были представлены показательные выступления по различным гимнастическим дисциплинам.

Юные спортсмены продемонстрировали свои умения и навыки в спортивной, акробатической и художественной гимнастике. Также большой интерес наряду с демонстрацией программ юных спортсменов вызвали выступления ветеранов гимнастики.

Далее мероприятия продолжилось музыкальной программой.

В заключение участникам были вручены благодарственные грамоты Управления молодежи и спорта города Баку.

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В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
В Баку прошло мероприятие "Спорт начинается с гимнастики" (ФОТО)
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