Самые яркие показы Недели моды в Нью-Йорке (ФОТО)

14 сентября 2018 15:14 (UTC+04:00)

В Нью-Йорке завершилась неделя моды - одна из четырех главных в мире. Самые яркие показы представлены в фотоленте РИА Новости.

Модный дом Badgley Mischka отпраздновал 30-летие красочной и позитивной коллекцией.

Прабал Гурунг представил колоритные платья, вдохновленные культурой и красками Непала.

Работы Брэндона Максвелла вызывают неизменный интерес у звезд. Одной из тех, кто демонстрировал новые творения дизайнера, стала Джиджи Хадид.

Судя по коллекции Оскара де ла Ренты, летящие женственные платья по-прежнему в моде.

Дизайнеры американского бренда Rodarte предлагают будущей весной носить романтичные пышные платья с оборками.

Главной звездой показа Longchamp Paris стала юная модель Кайя Гербер.

"Если собираешься наряжаться, так наряжайся", — считает дизайнер Марк Джейкобс. В его новой коллекции есть все, кроме умеренности.

Американский бренд Kate Spade акцентировал внимание на брючных костюмах.

Американский дизайнер Наим Кхан совмещает в своих творениях восточные и западные традиции.

Том Форд увидел весну по-своему и предложил модницам наряды пастельных и нейтральных оттенков.

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