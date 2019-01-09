В 2019 год с новой модой – красочный вечер в Баку (ФОТО)

9 января 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В мире постоянных изменений, детской моде уделяется не меньше времени, чем взрослой. И это правильно, малыши и подростки полноправно заслуживают на качественные и модные образы, под стать своим родителям. Новинки 2019 года дают возможность создавать стильные луки для всей семьи, демонстрируя окружающим тесную связь между ее членами. Касательно тенденций, в последнее время в тренде яркая одежда, которая подчеркивает стиль и индивидуальность маленького человечка.

В Баку прошел детский вечер моды "Yeni il və yeni dəb" (Новый год – новая мода), организованный Art production.

В конкурсе приняли участие 25 юных моделей и 15 модельеров. По словам дизайнеров, детская одежда должна быть изготовлена из натуральных и экологически чистых материй, которые не вызывают аллергию. Зимой предметы детского гардероба должны быть теплыми, мягкими, а летом лучше всего подбирать одежду из х/б, льна, штапеля, ситца, тонкого трикотажа, в которой будет удобно и не жарко.

В состав жюри вошли – заслуженная артистка, певица и композитор Эльза Сеидджахан, заслуженная артистка Усния Мурветова, дизайнер Лейла Ахмедова, телеведущий Заур Алиев, певцы Надир Гафарзаде и Роза Зергерли, мейханачы Вугар Абдулов, модель Рамина Аббасова. Ведущим вечера был телеведущий Сейран Бабаев.

Победителями конкурса стали:

Мальчики: 1 место – Джабир Гасанов, модельер Айсель Давудгызы, 2 место – Керим Керимзаде, модельер Назрин Гусейнова, 3 место – Аднан Керимли, модельер Сара Гулиева.

Девочки: 1 место - Инджи Джафарли, модельер Сарийя Абдулова, 2 место – Алсу Ибрагимли, модельер Сарийя Абдулова, 3 место – Фарах Мамедова, модельер Сара Гулиева.

Результаты зрительского голосования: 1 место – Абдулрагим Рагимов, модельер Хумар Гасанзаде, 2 место – Сакина Сафарли, модельер Шахла Агабалаева, 3 место – Иса Гадимли, модельер Айтадж Гусейнова.

Призеры были отмечены дипломами и ценными призами.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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