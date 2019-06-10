Звезды на красной дорожке "Кинотавра" (ФОТО)

В Сочи стартовал юбилейный, 30-й по счету "Кинотавр", передает Trend Life со ссылкой РИА Новости. Звезды прошлись по красной дорожке к Зимнему театру, где проходила церемония открытия крупнейшего российского кинофестиваля.

Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр"

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак

Актриса Екатерина Шпица

Актриса Агния Дитковските

Актриса Наталья Бардо

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра"

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