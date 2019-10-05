В Гяндже впервые пройдет День детской моды Kids Fashion 2019 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже впервые пройдет День детской моды Kids Fashion 2019, организованный Star Kids Group, сообщила Trend Life руководитель проекта Айгюн Алиева.

Мероприятие пройдет в Гянджинской государственной филармонии 12 октября в 17.00 с участием 1200 зрителей. В Kids Fashion Ganja 2019 примут участие 70 юных моделей от 4 до 14 лет (40 девочек и 30 мальчиков), которые представят коллекции осень-зима 15 модельеров. Лучшие будут отмечены призами в различных номинациях. Председатель жюри – преподаватель кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова.

Главная цель проекта – раскрытие и развитие потенциала подрастающего поколения в области индустрии моды.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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