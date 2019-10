Представители Азербайджана претендуют на мировую корону Miss&Mister Planet of the World 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победители конкурса красоты Miss&Mister Planet of Azerbaijan 2019 Нигяр Гасанзаде и Сирадж Бейализаде принимают участие в мировом финале Miss&Mister Planet of the World 2019, который проходит в Тбилиси (Грузия), сообщил Trend Life директор Miss & Mister Planet of Azerbaijan, член международного жюри Пярвиз Азимзаде.

В финале принимают участие представители 24 стран из Польши, Беларуси, Украины, Испании, Португалии, России, Болгарии и других стран. В состав азербайджанской делегации также вошли победители Miss&Mister Planet of the World 2016 и 2018 годов Юсиф Джафарли и Эмиль Гасымов, главный продюсер Miss&Mister Planet of Azerbaijan Садиг Джафаров.

Нигяр Гасанзаде и Сирадж Бейализаде посетили достопримечательности Тбилиси и регионов страны, стали гостями Imedi TV в столице и телепроекта Rustavi 2 - Georgia's Got Talent, где предстали в национальных костюмах и показали азербайджанский национальный танец "Узундере". Организаторы конкурса Эка Мгалоблишвили и Ирина Папазова отметили, что наши представители имеют большие шансы на успех. Финал состоится 21 октября.

(Автор: Вугар Иманов)

