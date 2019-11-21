В Баку пройдет десятый юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 22, 23 и 24 ноября в Музее каменной летописи пройдут показы юбилейного десятого сезона официальной недели моды страны Azerbaijan Fashion Week. Самые интересные и яркие имена из fashion-мира вновь будут представлены широкой общественности, сообщили Trend Life организаторы.

"В мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший собой начало проведения Недель моды в стране. Этот масштабный проект во многом стал первопричиной появления fashion-рынка как такового в стране, ведь те немногие модные дизайнеры, которые существовали на тот момент, разрозненно вели свою деятельность, прилагая немалые усилия по собственному продвижению. Azerbaijan Fashion Week стала именно той площадкой, которая объединила старания всех тех, кто трудится в сфере моды, став платформой, соединившей дизайнеров, байеров, местной и иностранной прессы, а также всех модников и модниц столицы. За десять сезонов своего существования Azerbaijan Fashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана", - говорится в сообщении.

Среди участников 10-го сезона Azerbaijan Fashion Week множество международных гостей. Партнеры AFW – Oriental Fashion Show покажут гостям коллекции сразу трех дизайнеров – Faiza Antri Bouzar (Алжир), Fatima Zahra Idrissi (Марокко) и Hind Morad (Марокко). Солнечный Узбекистан будет представлен творениями сразу четырех брендов – Elmira Batyrova, Art by Sofia, Nadi Nur и Suhrob Habib Mens. Вновь свои коллекции покажут успевшие полюбиться азербайджанскому зрителю казахстанские дизайнеры Alex Chzhen, Botaya, Tarbiya, Nomad Homme + и A-Sain Kids. Гостеприимную Грузию будут представлять дизайнеры Mak Mari и Kashen, а Россию – Ayza и Nikita Okishev.

Конечно же, отдельный блок в каждый из дней проведения Azerbaijan Fashion Week будет посвящен азербайджанским дизайнерам, чье число с каждым днем стремительно растет. В рамках 10-го сезона AFW свои весенне-летние коллекции сезона 2020 года представят Noora, Gunel Behbudova, Ulker Hasanova, Shan Atelier, GM Fashion, Giedi, RM Couture, Velour и главное открытие прошлого сезона – Scandar.

Вместе с основной программой показов пройдёт ставший традиционным шоу-рум Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Именно эти составляющиеся являются главными целями проведения шоу-рум Аzerbaijan Fashion Week.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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