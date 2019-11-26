В Баку прошло необычное дефиле со знаками ПДД, участием Карины Кокс и Ottawan (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark&Rotunda Hall в рамках фестиваля Road Safety Festival прошло дефиле "Yol təhlükəsizliyi" со знаками правил дорожного движения, организованное молодежной организацией ADDIM при поддержке Бакинского транспортного агентства, сообщает Trend Life.

На открытии вечера руководитель ADDIM Гусейн Джавадзаде и представитель БТА Маис Агаев рассказали о просветительском проекте, который направлен на уменьшение ЧП на дорогах. Для установления порядка на дороге были созданы правила дорожного движения, где четко прописаны права и обязанности каждой из сторон и указаны возможные последствия в случае нарушения этих правил. Казалось бы, все понятно и проблем быть не должно, однако в действительности эффективность этих правил составляет не более 70%. Сотни тысяч автокатастроф происходит на дорогах во всем мире ежедневно. Автокатастрофа – это не просто происшествие на дороге, повлекшее за собой неисправность автомобиля, нарушение правил водителями или пешеходами, это нередко - человеческие жертвы и трагедии. Правила дорожного движения должны соблюдать все без исключения – это правила жизни. В дефиле была представлена коллекция Нураны Аллахвердиевой.

В концертной программе приняли участие легендарная группа Ottawan, популярная российская певица, экс-солистка "Сливки" Карина Кокс, певец и телеведущий Рагим Рагимли .

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.