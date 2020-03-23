Азербайджанские телезвезды и исполнители мугама присоединяются к флешмобу "Оставайся дома, твори дома" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Телеведущие и исполнители мугама - участники праздничных выпусков Новруза в национальных костюмах от Центра азербайджанского национального костюма Гюльнары Халиловой присоединяются к инициативе "Evdə qal - evdə yarat" (Оставайся дома, твори дома) Министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан", сообщает Trend Life.

Среди участников - народный артист Мансум Ибрагимов, заслуженные артисты Эльчин Гашимов, Эльнур Ахмедов, Тайяр Байрамов, руководитель Центра азербайджанского национального костюма Гюльнара Халилова, телеведущие Рашад Мехдили, Пярвин Аскерли, Руслан Гасанов, Нурлана Джафарова, Саида Шафиева, Заур Алиев, Айдан Ахундзаде, Аббасага Ализаде, Шябнам Гасанова, Фахрия Лилпар, Айтекин Марданова, Сабина Кадырёз, Кямаля Назиргызы, Сянан Эллез, АидаДжабиева, Тофиг Гасансой, Кенуль Масимова, Хадиджа Сянангызы и другие.

Чтобы подключиться к флешмобу, надо поделиться в социальной сети Facebook постом, представив свой креативный продукт или занятие, относящееся к сферам видео, фото, музыки, дизайна, кулинарии, литературы или изобразительного искусства. Пост нужно будет сопроводить хештегом #EvdəQalEvdəYarat.

"Задействуйте свое творчество и внесите вклад в позитив во время пребывания дома. Если до 30 апреля ваша работа наберет наибольшее число одобрений, то есть "лайков", значит, вы - один из победителей и вас ждут интересные подарки от Министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан". Победим вирус вместе, оставаясь дома и творя! - говорится в сообщении министерства.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке http://creative.az/az/post/109

(Автор: Вугар Иманов)