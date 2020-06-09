Азербайджанские звезды в масках: Защищен - значит вооружен! (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Звезды азербайджанского шоу-бизнеса добросовестно соблюдают правила карантинного режима – они носят защитные маски в период пандемии и подают правильный пример своим поклонникам.

Trend Life предлагает посмотреть на отечественных звезд, которые со всей серьёзностью относятся к сложившейся ситуации и рекомендует брать с них пример.

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова всякий раз приковывает внимание публики своими необычными образами. Вот и в период карантина, когда всем рекомендуют носить защитные маски, певица соблюдает правила и демонстрирует эксклюзивную модель. Черная маска с расшитым изображением солнца и полумесяца (прим.- имя Айгюн переводится луна и солнце) есть только у дивы нашей эстрады.

На редких встречах с друзьями и коллегами заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукюров соблюдает дистанцию, не здоровается за руку, ну и, конечно, носит защитную маску.

Карантинный период для многих творческих персон проходит очень продуктивно. Вот и руководитель Центра азербайджанского национального костюма Гюльнара Халилова впервые создала красочные защитные маски из кялагаи. Новая работа дизайнера имеет социальную направленность, а также пропагандирует древний азербайджанский национальный женский головной убор - кялагаи.

Кстати, многие звезды стали рьяными поклонницами данной модели, среди них - народная артистка Тунзаля Агаева.

… и популярная телеведущая, заслуженный работник культуры Лейла Гулиева.

Народный артист Фаиг Агаев на своем примере демонстрирует ответственное отношение к защите здоровья как своего, так и окружающих. Артист поступает правильно - думать о здоровье должен каждый, тем более при пандемии.

Заслуженный артист Аббас Багиров тоже соблюдает меры предосторожности при коронавирусе. Модная рубашка, шляпа… - стильный образ певца дополнила и защитная маска. А что делать? Современные реалии таковы, что без защитной маски теперь никуда.

Художник и дизайнер Сабина Зулалова тоже идет в ногу со временем, и создает защитные маски с ярким принтом и смешными надписями.

Зрители любят Эльшана Оруджева за его комические образы, но актер знает, что с вирусами шутки плохи. Так что защищен - значит вооружен!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)