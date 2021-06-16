В Баку прошло дефиле адаптивной моды – мир красоты без границ и с удобством (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Fairmont Baku прошло Kekalove Adaptive Fashion Show, организованное при содействии посольства США в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Коллекция была создана 20-летним юношей из Загаталы, студентом факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета Мухаммедом Кекаловым и его командой.

Мухаммед не дизайнер, но вместе со своей командой, в которую входят дизайнеры и портные, он создал поистине не просто удивительную, но и очень важную коллекцию стильной адаптивной одежды для людей с инвалидностью. Эти люди и участники Карабахской войны приняли участие в демонстрации практичных, красивых и удобных нарядов. Такие не встретишь в магазинах, они индивидуальны и упрощают жизнь людям с инвалидностью, делают ее комфортнее.

Крой и конструкция одежды, эластичность и применение упрощенных застежек на плечах, рукавах и брюках (в соответствии с потребностью) позволяют надевать и снимать ее самостоятельно и с минимумом усилий.

"У моей бабушки были серьезные проблемы со зрением, и я видел, с какими трудностями она сталкивается. Потом я стал обращать внимание и на других людей с инвалидностью, в том числе во время учебы в США. После 11-го класса в рамках образовательной программы США я на протяжении года (2017-2018) учился в Maryland High School, и среди моего окружения также были люди с инвалидностью. Я заметил, что обычные вещи для таких людей неудобны. С 2019 года мы сформировали команду и стали создавать такую одежду. И этот показ стал первым большим дефиле", - сказал Trend Life Мухаммед Кекалов, который также является победителем международного бизнес-конкурса Creative Spark Big İdea и является выпускником бизнес-акселератора (социальный институт поддержки стартапов) Yunus&Youth.

Сегодня адаптивная мода неразрывно связана с технологиями, о которых сегодня говорят повсеместно. Причем это та область, в которой люди с инвалидностью становятся первопроходцами и активными потребителями. И когда мы говорим о модной одежде для людей с инвалидностью, речь не только о том, чтобы позволять себе яркое. А о том, что их особенности здоровья требуют не только пандусов и колясок, но и специальную одежду. Мода способна реформировать общество в целом, чтобы оказать посильную помощь людям с ограниченными возможностями.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)