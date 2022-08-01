В России пройдет показ коллекций Гюльнары Халиловой "Харыбюльбюль" и "Карабах"

БАКУ /Trend Life/ - В Музее-заповеднике "Казанский Кремль" будут представлены коллекции известного модельера - дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой под названиями "Харыбюльбюль" и "Карабах", сообщает Trend Life.

Дефиле состоится в рамках второго Этно-fashion-фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни - Культурный код", который пройдет в Казани (Татарстан, РФ) со 2 по 5 августа.

Фестиваль состоится при поддержке министерства промышленности и торговли России, правительства Республики Татарстан (РФ) и Евразийской ассоциации этнодизайнеров.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.