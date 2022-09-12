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На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)

Стиль Материалы 12 сентября 2022 18:49 (UTC +04:00)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На бакинском побережье Каспия в Sea Breeze Resort был представлен проект World Fashion Kids Azerbaijan 2022, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В рамках проекта на подиум вышли 35 детей, среди которых четверо - дети шехидов.

Идея проекта в том, что родители создали для своих детей модные образы, которые они и продемонстрировали на подиуме.

Главным хореографом и директором проекта является Наргиз Джалилова, основатель – Пярвиз Азимзаде.

В состав жюри вошли народная артистка Азербайджана, проректор по международным связям Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова, дизайнер Мензер Закизаде, художник Тамилла Ибрагим, кулинар Илона Гаджибалаева, бизнес-леди Чимназ Хушенова, Наргиз Исмаилзаде, Вюсаля Латифова, Гюльшан Магеррамова и Нурлана Рзаева.

В заключение вечера, по решению членов жюри, наиболее отличившимся участникам были вручены призы и подарки.

Отметим, что ранее организаторы данного мероприятия реализовали такие проекты, как "Little Stars of Azerbaijan" и "Azerbaijan Kids Awards".

На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan (ФОТО)
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