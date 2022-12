Финал Best Model of Azerbaijan 2022 пройдет на 60-метровом подиуме Baku Crystal Hall (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Best Model of Azerbaijan 2022, который пройдет 4 декабря в Baku Crystal Hall, прошла пресс-конференция с участием оргкомитета и участников проекта, сообщает Trend Life.

Национальный директор Best Model of Azerbaijan 2022 Эльхан Пашаев отметил, что главная цель проекта – дать возможность моделям строить карьеру, достойно представлять Азербайджан на международных подиумах. В финале примут участие по 14 парней и девушек, которые прошли предварительный отбор. Лучшие представят Азербайджан в мировом финале 35-го Best Model of the World, который пройдет 19 декабря в Стамбуле с участием представителей более сорока стран мира.

Best Model of the World проводится с 1955 года под руководством президента конкурса Эркана Озермана (Турция). В Азербайджане этот мировой конкурс был проведен два раза – в 2002 и 2007 годах под руководством Айгюн Кязымовой и Рухи Алиевой, соответственно. Спустя много лет, этот конкурс вновь будет проведен в Баку, что является важным событием в сфере развития модельного бизнеса, сказал Эркан Озерман, который специально прибыл в Баку, несмотря на тяжелое состояние здоровья.

«Азербайджан и Турция - братские страны и народы, и каждый из нас старается поддерживать друг друга. Я решил поддержать талантливого Эльхана Пашаева и уверен, что национальный финал Best Model of Azerbaijan 2022 в таком грандиозном комплексе Baku Crystal Hall пройдет на самом высоком уровне», - сказал Эркан Озерман.

В состав жюри Best Model of Azerbaijan 2022 вошли 30 представителей культуры и индустрии моды, общественной жизни и бизнеса, партнеров проекта. В определении победителей также смогут принять участие зрители, которые приобрели билеты в iticket.

Финалисты предстанут в спортивных, национальных и вечерних костюмах, и будут отмечены в различных номинациях. Причем, в Baku Crystal Hall создан 60-метровый подиум! На вечере будут также представлены коллекции дизайнеров Лейлы Ахмедовой «Байрактар» и Кюбры Нуриевой «Карабах». С хитами выступит популярный исполнитель Самир Багиров.

Более того, в 2023 году с участием представителей более 50 стран в Баку ожидается проведение мирового финала Best Model of the World. Представители Азербайджана дважды признавались лучшими на Best Model of the World: в 2007 году - Рустам Джабраилов, а в 2021 году - Айдан Йашылдаг.

