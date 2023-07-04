В Баку прошел национальный финал мирового конкурса красоты Miss Golden Palm (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Fairmont Baku прошли национальный финал мирового конкурса красоты Miss Golden Palm и церемония награждения Golden Hand, организованные Glodal Fashion Platform и BİG kreativ Group, сообщает Trend Life.

Golden Hand были отмечены представители различных сфер из разных стран за успешную деятельность. Среди них народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, мастер спорта международного класса по рукопашному бою Саир Искендеров, руководитель High Life Fashion and Model Academy Мубариз Аллахвердизаде, телеведущий и актер Шахрияр Абилов, стилист, победитель международных конкурсов Лидия Степ (Россия), руководитель агентств по рекламе и моде Николо Тонетто и Оксана Кузьменко (Италия) и другие.

В Miss Golden Palm приняли участие 14 девушек. Решением жюри Miss Baku стала Салатын Асадова, второе, третье и четвертое места заняли Севда Багирова, Гюльшан Аскерова и Джейхуна Садигова. Победительницей была признана Зульфия Ибрагимова, которая представит Азербайджан на Miss Golden Palm İnternational -2023 в Саудовской Аравии.

Руководитель Miss Golden Palm İnternational – Недим Делибаш (Турция), национальный директор Miss Golden Palm в Азербайджане – Пярвиз Азимзаде, хореограф – Мубариз Аллахвердизаде.

Фото – Егяна Исмаилзаде и Алив Сабироглу.

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