Baku Fashion Week – от кожаного стиля милитари до футуризма и женственности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй день показов второго сезона Baku Fashion Week (первый день по ссылке https://www.trend.az/life/style/3904939.html) открыл специально приглашенный из Турции популярный дизайнер Emre Erdemoglu, чьи наряды давно уже полюбились самым именитым представителям турецкого шоу-бизнеса и кинематографа, сообщает Trend Life. Его новая мужская коллекция Bağ (Сад) сезона осень-зима 2024/25 была вдохновлена стилем милитари, впрочем, проявленным не посредством набившего оскомину пятнистого принта, а благодаря крою, позаимствованному у парадной военной формы. В коллекции, отличавшейся обилием кожаных деталей, особо удачно смотрелась верхняя одежда – пальто, куртки-оверсайз и тренчи в пол.

Далее подиум был предоставлен азербайджанскому дизайнеру Zumrud Mirzaliyeva, обладающей наибольшим опытом среди всех местных участников этого сезона. Несмотря на то, что она ведет свою деятельность в сфере моды в течение 25 лет, ее последняя коллекция наглядно продемонстрировала, что она все еще остается в тренде и может легко лавировать между тем, что является модным на сегодняшний день, и сложившимся с годами собственным стилем.

Азербайджанский бренд Aya Rzali продемонстрировал женственную коллекцию, в которой превалировали все оттенки бежевого. Бренду удалось удачно сочетать материалы различных фактур, а получившиеся образы обладали легкостью и воздушностью.

На BFW ждало сразу два дебюта. Сначала на подиуме была продемонстрирована коллекция бренда Ruh, разделенная на две части. Если в начале зрителям были представлены монохромные наряды интересной конструкции, обладавшие одновременно геометричностью форм, но при этом не лишенные женственности, то во второй части шоу дизайнер Elvin Aliyev продемонстрировал футуристичные наряды черного цвета с обилием кожаных деталей. Подчеркнул выбранное настроение также и макияж моделей, словно перенесший всех зрителей в место действия фильма Mad Max.

Закрывал второй день показов еще один местный бренд, представивший свою дебютную коллекцию – August 21. И вновь за основной цвет, за редким исключением доминировавший в коллекции, был выбран именно черный. Особо интересно смотрелись корсеты, причем замеченные не только на прекрасных дамах, но и на представителях мужского пола. Усиленная линия плеч придала всей коллекции маскулинное настроение, а пряжки на ремне в виде логотипа бренда явно дали понять о намерении бренда состязаться с уже известными мировыми домами, часто использующими этот прием.

Второй день показов завершился приватной afterparty, проведенной в Yolo by FOMO. Зарубежные гости Недели и команда отпраздновали преодоление середины пути второго сезона под зажигательный ди-джейский сет.

Организаторами Baku Fashion Week выступают ModePoint и Stock. ModePoint – это проект, созданный для поддержки развития индустрии моды в нашей стране и для организации модных мероприятий как внутри Азербайджана, так и за его пределами.

В свою очередь, Stock – это концепт-стор, играющий роль первой широкой модной платформы, объединяющей более 100 азербайджанских брендов. Основная цель Stock – способствовать развитию местной индустрии моды, поддерживать молодых дизайнеров и выводить местные бренды на мировой уровень.

Второй сезон Baku Fashion Week проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

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