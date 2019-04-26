В Габале прошел Азербайджанский туристический форум (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Конгресс-центре имени Гейдара Алиева города Габалы прошел Азербайджанский туристический форум, организованный Tourism Lab, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие около 250 профессионалов в области туризма, руководители бакинских и региональных отелей, представители турагентств, СМИ и туристические блоггеры. Главная цель - представить туристические возможности страны, будущие перспективы, современные технологические инновации в развитии туризма страны, обсудить законодательство и его проблемы.

Во время мероприятия состоялась презентация новой "Туристической лаборатории" (Tourism Lab). Глава Tourism Lab Ева Сафарова отметила, что целью компании является создание инноваций в туризме, и предоставила информацию о проектах - Студенческий туризм, MeetUp, Superkids Summer Camp. Ева Сафарова также представила учрежденную премию Azerbaijan Tourism Awards, которой в конце года будут отмечены лучшие туристические компании, отели, рестораны и даже туристы. Регистрация начинается 1 мая. Подробную информацию можно найти на сайте www.tourismawards.az.

Форум продолжился выступлением спикеров на различные темы, прошли дискуссии:

Сеймур Гаджиев - Gilan Hospitality Group, Group Procurement Director – "Общие аспекты закупок в сфере гостеприимства и их оптимизация, создание платформы электронных закупок",

Шабнам Сулейманова - Qafqaz Tufandag Hotel Gabala, управляющий директор – "Развитие горного туризма: решение для "низкого сезона"",

Гокдениз Гахраманов – управляющий агентства Spektr Travel – "Влияние туристического потока на текущий рынок и ценовую конкуренцию в текущем году",

Орхан Исаев – директор Hospitality & Retail Systems – "Применение современных технологий в отелях и ресторанах",

Даниэль Бурхард – главный менеджер отеля Chenot Palace – "О лечебном туризме",

Давид Хрипунов – основатель компании Digital Sharks – "Брендинг города",

Ривка Хрипунова - основатель дистанционных курсов английского языка – "Globis".

Азербайджанский туристический форум проводится четвертый год, объединяя специалистов и играя ключевую роль в обсуждении проблем в сфере туризма. Все эти мероприятия, подчеркивая лучшие примеры национального туризма, представляют собой поиск различных путей развития туризма и решений. Форум является первой и единственной платформой в Азербайджане, которая открыта для всех, кто интересуется не только индустрией туризма, но и различными отраслями, а также созданием нового бизнеса в туризме. Создание контактов - одно из основных направлений форума.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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