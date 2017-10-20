Азербайджан занимает важное место в исламском мире

20 октября 2017 12:56 (UTC+04:00)

Руфиз Хафизоглу

Азербайджан сегодня является страной, которая всего за 26-летний период независимости достигла серьезных успехов в сферах политики и экономики.

Сегодня Азербайджан реализует важные экономические, в том числе энергетические проекты, которые направлены не только на собственное развитие, но и развитие соседних стран.

Если учесть, что в 2018 году уже завершается реализация проекта TANAP (Трансанатолийского газопровода), то можно сказать, что Азербайджан уже почти готов обеспечивать энергетическую безопасность Европы. Также благодаря этому проекту Турция превращается в энергетических хаб.

Другим важным проектом в сфере международных грузоперевозок является железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс (БТК), который будет сдан в эксплуатацию 30 октября.

В чем секрет этих успехов, которых Азербайджану удалось добиться за такой короткий срок?

В первую очередь, это связано с внутренней стабильностью, что является важным условием для политического и экономического развития страны.

Второй немаловажный фактор успеха Азербайджана заключается в том, что страна, в отличие от некоторых других государств, никогда не использовала свой энергетический потенциал как средство политического давления.

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Стамбул для участия в качестве особого гостя в саммите D-8 еще раз подчеркивает значимость и незаменимую роль Баку, в том числе и среди стран исламского мира. В частности, Турции, Ирана, Пакистана, Малайзии, Индонезии, Египта, Нигерии и Бангладеша, которые и учредили в 1997 году Организацию экономического сотрудничества D-8.

Известно, что страны D-8 имеют богатые природные и человеческие ресурсы. Соответственно максимальное использование этого потенциала посредством сотрудничества в рамках D-8 может принести пользу, как членам-странам организации, так и Азербайджану, который наладил тесные отношения со многими из них.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на большое количество мусульманских стран в мире, именно Азербайджан приглашен в качестве особого гостя на этот саммит.

Основной темой саммита является укрепление экономических отношений.

Участие Азербайджана в саммите D-8 позволит стране продемонстрировать свою экономическую и энергетическую модель среди стран-гигантов исламского мира.

Ранее, в ноябре 2015 года Азербайджан также в качестве особого гостя участвовал в саммите G20, который прошел в турецком городе Анталья.

Несомненно, это еще раз свидетельствует о том, что важность Азербайджана в мире неуклонно возрастает.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend
Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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