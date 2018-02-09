Армянский тупик, или Все дороги ведут в Азербайджан

Не успели в Азербайджане заявить о проведении досрочных президентских выборов, как некоторые аналитики в Армении начали строить фантастические теории о причинах подобного решения.

Какие только версии не озвучивались: от сугубо внутриполитических до экономических. Экономическая теория была наиболее популярной среди горе-экспертов.

Согласно ей, выборы в Азербайджане якобы были перенесены из-за неких экономических проблем. Не совсем понятно, о каких именно проблемах говорили аналитики, учитывая прогнозы роста азербайджанской экономики и то, что страна всё активнее реализует и кредитует множество внутренних и внешних проектов, а успешная диверсификация экономики и проводимые реформы привлекают всё больше иностранных инвесторов.

Понятно, что за неспособностью продемонстрировать реальные успехи в собственной стране (как мы уже писали ранее, несмотря на восьмипроцентное увеличение бюджета, зарплаты и пенсии в Армении уже третий год подряд не повышаются, и это притом, что цены на продукты и топливо с начала года повышались аж дважды), власти страны перед предстоящими выборами хотели устами аналитиков озвучить хоть что-то приятное слуху обывателя, но не тут-то было.

Времена монополии государств в сфере информации прошли и скрыть истину от людей ныне не представляется возможным.

И вот уже сами армянские СМИ стали писать о поспешности выводов отечественных экспертов.

«Признаем мы это или нет, но в Азербайджане нет глобальных экономических проблем. Более того, у него есть, к сожалению, весьма серьезные перспективы экономического роста. И страны, которые мы долгое время считали своими верными союзниками, все более откровенно делают ставку на развитие отношений с Азербайджаном. Это бизнес, как говорится, и никакой политики», – пишет армянское интернет-издание.

Далее в статье упоминается, что за последние годы с участием Азербайджана были реализованы и реализуются, в частности, такие проекты как «Север – Юг», связывающий Россию с Ираном, и соединяющий Черное море с Персидским заливом транспортный коридор «Юг – Запад», по которому грузы пойдут через Польшу, Украину и Грузию.

И в самом деле, о каких проблемах может идти речь, если Азербайджан последовательно доводит до конца все начатые интеграционные проекты, получая как финансовые, так и политические дивиденды.

А вот в самой Армении, власти которой не видят не только ничего дальше своего носа, но и бревна в собственном глазу, проблем хоть отбавляй.

Это в первую очередь проблемы экономические, вызванные неумением и нежеланием властей выправлять ситуацию у себя на родине, а также фактической блокадой страны по причине военной агрессии против Азербайджана.

Хоть руководство республики и пытается сохранять хорошую мину при плохой игре, зрители уже стали достаточно искушёнными. А некоторые и вовсе устали наблюдать за артистами погорелого политического театра страны.

«По данным газеты Жоговурд, в 2017 году резко увеличился отток капитала из Армении. Этот показатель составил 1 млрд. 25 млн. 819 долларов. В целом за 10 лет правления Сержа Саркисяна отток капитала из Армении составил 8 млрд. 647 млн. 221 тыс. долларов», – пишет уже другое армянское издание в статье, озаглавленной «Парадоксы армянской экономики».

Одного только заголовка достаточно, чтобы понять, что в сухие цифры государственной статистики в Армении уже не верят, потому что, как показали недавние события, на социальную сферу в стране уже давно наплевали, и даже увеличение бюджета вовсе не подразумевает неких реальных изменений.

Более того, перспективы развития экономики республики выглядят неутешительными ввиду стремительного ухудшения инвестиционного климата.

«Посольство США в Армении опубликовало доклад об инвестиционной среде нашей страны в 2017 году. В докладе власти Армении, по сути, обвиняются в том, что способствуют монополизации экономики. «Основные сегменты экономики Армении контролируются со стороны связанных между собой бизнесменов, которые пользуются покровительством властей и имеют преобладающие позиции на рынке», – комментируют местные СМИ ухудшение экономической атмосферы страны.

А ведь в столь широко обсуждавшейся в армянской прессе вчерашней речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева было сказано о том, к чему привела Армению её захватническая, агрессивная политика.

Выступая в четверг на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан», Ильхам Алиев назвал Армению «политическим, экономическим, энергетическим, транспортным тупиком».

«Можно сказать, что мы изолировали их от всех международных проектов, все энергетические и транспортные линии идут в обход их, и это сделали мы. Несмотря на то, что это был не такой легкий вопрос», – сказал, в частности, Президент Азербайджана.

«И Баку-Тбилиси-Джейхан, и Баку-Тбилиси-Эрзурум, проекты "Южный газовый коридор", Баку-Тбилиси-Карс пошли в обход их», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что сейчас никто не вкладывает инвестиции в Армению.

«Потому что, во-первых, захвативший там власть криминальный, коррупционный, кровавый режим не дает возможности, чтобы вкладывались инвестиции, все вложенные ранее и предоставленные в виде пожертвований деньги украдены режимом. С другой стороны, ограниченность рынка и сужающийся рынок не позволяют, чтобы туда пришли серьезные инвесторы, очень ограничены и экспортные возможности», – подчеркнул глава государства.

В своей речи Президент Азербайджана назвал главную причину социально-экономических проблем Армении – это её изоляция, блокада от всех региональных и мировых интеграционных проектов. Своей агрессией и территориальными претензиями Армения оставила себя в стороне от всех значимых процессов, происходящих вокруг неё.

До недавнего времени Армения искренне надеялась на открытие транспортных коридоров в Россию через территорию Грузии. Однако, судя по последним новостям, большие надежды политического истеблишмента Армении слишком далеки от осуществления.

«Ситуация вокруг российско-грузинских транспортных коридоров усложняется, что можно было предполагать. Об этом сказал грузиновед Алик Эроянц. По его словам, подписанное в 2011 году соглашение никак не может приблизиться к имплементации - слишком много противоречий, связанных со статусом Абхазии и Южной Осетии», – пишут армянские СМИ.

Но дело не только в щепетильности абхазского и южноосетинского аспектов вопроса.

Большинство как грузинских, так и международных аналитиков сходятся во мнении, что Грузия не станет идти на шаг, способный негативно повлиять на отношения с Азербайджаном. Ведь сколько бы уверений ни делала армянская сторона, отношения с Азербайджаном – региональным лидером, инициирующим и проводящим все интеграционные процессы, – слишком важны, чтобы рисковать ими.

Таким образом, помимо того, что сами власти Армении неспособны хоть как-то улучшить положение в стране, так ещё и непрекращающаяся оккупация азербайджанских земель и вправду превратила Армению в тупик как для собственного населения, так и для зарубежных инвесторов.

Помимо экономических, в стране обострились и проблемы политического характера. И если до недавнего времени властям удавалась с горем пополам усидеть на двух стульях, ухудшение отношений России с Западом сделало примитивное политическое маневрирование невозможным.

Руководство республики, подражая мультивекторной внешней политике Азербайджана, старалось и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Однако, не обладая необходимым политическим опытом и дальновидностью, власти Армении из-за излишне большого аппетита взялись за рыбу таких размеров, что кость ассоциативного соглашения с ЕС застряла в их глотке и, как уже опасаются армянские СМИ, порвёт её окончательно.

Так, по мнению армянских аналитиков, перенос президентских выборов в Азербайджане может привести к неожиданным поворотам на пути нагорно-карабахского урегулирования.

«При этом Алиев имеет крайне теплые отношения с Владимиром Путиным. Это парадоксально, учитывая то, что Россия и Азербайджан являются конкурентами на нефтегазовом рынке. Тем не менее, все обстоит именно так, а не иначе. Сомневающимся предлагаю вспомнить о том, что на российских телеканалах ни разу не было критики в отношении Азербайджана. Эту страну никто не оскорблял, тогда как Армения все чаще подвергается оскорблениям и нападкам», – пишет армянское издание, комментируя наметившееся в последнее время похолодание в армяно-российских отношениях и рост недовольства Ереваном в Кремле.

Сопоставляя сроки проведения выборов в России, Армении и Азербайджане, автор статьи приходит к неутешительному заключению: российской поддержке может прийти конец, а с ней – и статус-кво в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и нынешним властям Армении.

Опасения по поводу прекращения поддержки Москвы наглядно демонстрируют осознание того факта, что решение затянувшегося уже на три десятка лет конфликта близко как никогда, и в отсутствие постороннего вмешательства оно, вне всяких сомнений, будет в пользу Азербайджана.

В свете вышесказанного понятно, почему речь Ильхама Алиева посеяла в Армении настоящую панику. Ведь во время своего выступления Президент Азербайджана говорил не только о бедственном экономическом положении Армении, но и фактически дал понять, что Азербайджан никогда не забывал и не забудет, кому должны принадлежать земли, с которых потерявшее всякое чувство реальности армянское руководство угрожает соседям и бряцает оружием.

«Наши исторические земли – Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом – историей наших исконных земель сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки», – сказал Президент Азербайджана.

«Иреван – наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней», – добавил азербайджанский лидер.

Руководителям Армении при следующем приступе милитаристской лихорадки следует всерьёз задуматься над речью Президента Азербайджана и принять жаропонижающее средство. Ведь, постоянно выдвигая претензии на земли соседей, они, кажется, позабыли, что земли, которые они разворовывают, паразитируя на патриотизме и наивности простых армян, им удержать не удастся, переполни они чашу терпения Азербайджана, и тогда никакие лекарства им уже не помогут.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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