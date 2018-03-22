Азерпаша Нейматов: На президентских выборах мы все, как один проголосуем за Ильхама Алиева

22 марта 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах мы все, как один проголосуем за Ильхама Алиева, неизменно будем рядом с ним.

Об этом сказал Trend председатель Союза театральных деятелей, руководитель Азербайджанского национального драматического театра, народный артист Азербайджана Азерпаша Нейматов.

По словам руководителя театра, Азербайджан, известен во всем мире в качестве страны, где царят мир и спокойствие, обладающей ценным культурным наследием, где развитие всех сфер, в том числе и сферы культуры, неизменно находится в центре внимания руководства государства.

"За прошедшие годы Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал множество важных поручений и указаний, касающихся развития театра, улучшения благосостояния театральных деятелей, расширения творческих возможностей азербайджанских театров и обеспечения материально-технической базы театральных зданий. Подписанные распоряжения, принятые государственные программы свидетельствуют о том, насколько большое значение придается театру в культурной политике государства. Огромная забота нашего многоуважаемого Президента о театре берет свое начало от вписанной в историю Азербайджана золотыми буквами культурной политики общенационального лидера Гейдара Алиева. На протяжении всей своей жизни и деятельности, Великий лидер гордился древней и богатой культурой Азербайджана, сделал ее развитие одним из основных направлений своей политики. Деятели искусства и представители театра всегда вспоминают Великого лидера с чувством глубокого почтения и уважения, расценивают многочисленные встречи с ним как незабываемые мгновения своей жизни", - сказал Нейматов.

Руководитель театра отметил, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым решительной и успешной политики, Азербайджан переживает период развития и ренессанса.

"Ярким тому примером является то, что в Азербайджане на самом высоком уровне обеспечено единство власти и народа. Под руководством нашего Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия превратилась в одну из мощнейших в мире. Победа, одержанная нами в апрельских боях, продемонстрировала, что армия Азербайджана способна в любой момент освободить оккупированные азербайджанские земли. Мы уверены, что под руководством Верховного главнокомандующего мы в скором времени вернемся на наши исторические земли Карабаха", - подчеркнул Нейматов.

Руководитель театра добавил, что избранное Президентом Азербайджана в качестве своей жизненной философии служение народу, обеспечение в стране мира и благополучия, рассчитано на обеспечение счастливого настоящего и беззаботного будущего нашей страны.

"Связавшие свою жизнь с искусством деятели театра считают Ильхама Алиева своим незаменимым другом. Именно это чувство бескорыстной любви и неразрывной дружбы дает основания считать, что на предстоящих 11 апреля выборах театральные деятели проголосуют за господина Президента Ильхама Алиева. Мы всегда поддерживали успешную политику, осуществляемую главой нашего государства. Так будет и впредь. На предстоящих 11 апреля выборах мы все, как один проголосуем за многоуважаемого Ильхама Алиева, неизменно будем находиться рядом с ним. Желаем господину Президенту всяческих успехов на предстоящих выборах", - сказал Нейматов.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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