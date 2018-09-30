Азербайджан и Армения сохранили прежний формат переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - политолог

БАКУ /Trend/ - Встреча, проведенная в Душанбе в рамках Совета глав СНГ между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, дает основание говорить, что озвучиваемый в прежних заявлениях Пашиняна вопрос участия незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, как стороны в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, снят с повестки урегулирования. Об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

По его мнению, этот вопрос больше не появится на повестке. «В то же время эту встречу можно расценивать как возобновление переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Поручения, которые даны силовым структурам обоих государств, и в целом структурам, занимающимся этим вопросом, предусматривают постоянный взаимный контакт», - сказал Нагиев.

Как отметил политолог, из статуса, распространенного Пашиняном в соцсети, ясно, что он поручил руководству незаконного режима сделать все возможное для полного достижения режима прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. «Это важный фактор, указывающий на то, что в азербайджано-армянских переговорах предпринимаются соответствующие шаги, как того хочет азербайджанская дипломатия», - сказал Нагиев.

Политолог добавил, что как итог встречи в Душанбе Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна достигнут результат по продолжению переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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