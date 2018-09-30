Азербайджан и Армения сохранили прежний формат переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - политолог

30 сентября 2018 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Встреча, проведенная в Душанбе в рамках Совета глав СНГ между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, дает основание говорить, что озвучиваемый в прежних заявлениях Пашиняна вопрос участия незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, как стороны в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, снят с повестки урегулирования. Об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

По его мнению, этот вопрос больше не появится на повестке. «В то же время эту встречу можно расценивать как возобновление переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Поручения, которые даны силовым структурам обоих государств, и в целом структурам, занимающимся этим вопросом, предусматривают постоянный взаимный контакт», - сказал Нагиев.

Как отметил политолог, из статуса, распространенного Пашиняном в соцсети, ясно, что он поручил руководству незаконного режима сделать все возможное для полного достижения режима прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. «Это важный фактор, указывающий на то, что в азербайджано-армянских переговорах предпринимаются соответствующие шаги, как того хочет азербайджанская дипломатия», - сказал Нагиев.

Политолог добавил, что как итог встречи в Душанбе Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна достигнут результат по продолжению переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан стал платформой проведения международных мероприятий в военной сфере - политолог
Политика 27 сентября 10:10
Азербайджан развивается, Армения же стала бедной, живущей за счет внешней помощи страной - политолог
Политика 22 сентября 14:14
Встреча Пашиняна с Путиным запомнилась как инструктаж со стороны России - Арзу Нагиев
Точка зрения 11 сентября 15:31
Построение отношений с государством-членом ЕС представляет для Азербайджана большую важность - политолог
Точка зрения 10 сентября 10:10
Подписание Конвенции о статусе Каспия откроет новые возможности - политолог
Точка зрения 13 августа 15:45
Заместитель гендиректора АМИ Trend награжден медалью Организации ветеранов Азербайджана (ФОТО)
Политика 27 июля 11:21
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в двустороннем и многостороннем порядке будет и впредь развиваться и расширяться
Политика 17:31
ЕС выделит 1,5 млн евро помощи для пострадавших от землетрясения в Индонезии
Другие страны 17:13
В море у берегов Испании обнаружили более 450 нелегальных мигрантов
Европа 17:05
Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Европа 16:51
Японцы установили рекорд, собрав из рисовых крекеров мозаику "Мона Лизы" (ФОТО)
Другие страны 16:23
Прикаспийский регион может превратиться в один из стратегических энергетических узлов международного значения - президент Туркменистана
Туркменистан 16:09
В Индонезии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы после землетрясения
Другие страны 15:48
Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак и 3 кг корма
Другие страны 14:41
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 85 экстремистов
Другие страны 14:19