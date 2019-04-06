Арзу Нагиев: В Москве главы МИД Азербайджана и Армении детально обсудят карабахское урегулирование

6 апреля 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предстоящая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, которая пройдет в Москве, с участием главы российского МИД Сергея Лаврова, преследует серьезную цель, заявил Trend известный азербайджанский политолог Арзу Нагиев.

По словам эксперта, именно в рамках этой встречи, сторонам предстоит провести детальное обсуждение вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения огня, а также гуманитарных проблем.

Политолог напомнил, что в ходе венской встречи армянская сторона вновь попыталась заговорить об изменении формата переговоров, и этот вопрос армянский премьер Пашинян поднимал позже и в Ереване.

«Я считаю, что последние заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно неизменности формата переговорного процесса, а также заявления аналогичного содержания высокопоставленных лиц Европейского союза являются серьезным месседжем армянской стороне. В свою очередь позиция Азербайджана остается неизменной, мы в одностороннем порядке заявляем, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно при условии восстановления территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ. Эту обоснованную и справедливую позицию неоднократно озвучивал глава азербайджанского государства. В то же время мы предлагаем решить этот вопрос посредством субстантивных переговоров, то есть поэтапно», - сказал Нагиев.

Что касается присутствия российской стороны на предстоящей встрече глав МИД Азербайджана и Армении, политолог назвал это положительным фактом, отметив участие главы российского внешнеполитического ведомства необходимым.

Вместе с тем, эксперт напомнил, что резолюции Совета Безопасности ООН составляют правовую основу урегулирования конфликта, и однозначно подтверждают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ Азербайджана, а также требуют незамедлительного, полного и безусловного вывода армянских оккупационных сил с азербайджанских территорий.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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