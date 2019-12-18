Сохранение традиций толерантности и мультикультурализма - один из приоритетов государственной политики в Азербайджане - госкомитет

18 декабря 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сохранение существующих на протяжении веков традиций толерантности и мультикультурализма азербайджанского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики. Развитие идеологии азербайджанства и сохранение национально-духовных ценностей народа всегда находятся в центре внимания главы азербайджанского государства.

Об этом зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов сказал на семинаре-тренинге «Религия и образование в светском государстве», организованном госкомитетом и Исполнительной властью Бардинского района, сообщает в среду Trend.

"Ислам отводит большую роль науке и образованию, и одна из основных целей ислама – формирование грамотного, образованного члена общества", - сказал он.

Исмайлов отметил, что большое значение в исламе придается также единству и солидарности, подчеркнул большую важность сохранения национальных и религиозных ценностей и предотвращения попыток распространения чуждых религиозных идеологий: "Предотвращение подобных попыток зависит от правильной пропаганды национально-духовных, в особенности религиозных ценностей, среди молодежи».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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