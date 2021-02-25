Дальнейшие поставки "Искандера" в Армению должны быть прекращены – Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Армения показала свою безответственность с точки зрения применения и владения ракетным оружием. Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о низкой эффективности российских ракетных комплексов "Искандер" в ходе Второй Карабахской войны, Коротченко подчеркнул, что данное заявление отражает характер внутриполитических разборок.

"Тема российского оружия сюда была привнесена абсолютно искусственно и понадобилась Пашиняну, чтобы отразить информационную атаку Саргсяна.

Очень досадно, что во внутриармянских политических разборках, так или иначе затрагивается тема России и российского оружия, тем более в негативном контексте", – отметил он.

По словам эксперта, российское оружие, в том числе и "Искандеры", поставленные Армении – это высокоэффективное средство ведения вооруженной борьбы, высокоточное, современное и отвечающее требованиям XXI века.

"Но если Армения плохо подготовлена с точки зрения профессионализма армии, то наверное причины в тех или иных проблемах надо искать внутри самой Армении, а не пытаться переводить стрелки на Россию. Тем более, подобного рода действия не отвечает статусу Армении как стратегического партнера России и члена ОДКБ", – сказал он, добавив, что вся риторика Пашиняна носит не просто ошибочный, а враждебный по отношению к России характер.

По мнению Коротченко, Россия поставила Армении современные системы, которые та не научилась должным образом эксплуатировать и применять, и теперь она в этом пытается обвинять Россию.

"Когда подобные обвинения звучат из уст первого лица Армении, это вдвойне недопустимо. Россия сделает выводы из этой ситуации в практическом плане.

Вообще Армения показала свою безответственность с точки зрения применения и владения ракетным оружием. Мы помним ночные удары по мирному городу Азербайджана, по гражданским объектам – все это совершила Армения. Таким образом, Пашинян ничем не отличается от Саддама Хусейна – такая же безответственность и подлость. Очевидно, что Армения не готова ни с моральной, ни с политической точки зрения обладать подобным оружием. Поэтому дальнейшие поставки "Искандера" в Армению должны быть прекращены, а весь ракетный потенциал Армении должен быть передан в руки российских военных на военную базу в Гюмри", – подытожил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)