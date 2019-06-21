Председатель парламента Грузии подал в отставку

21 июня 2019 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, передает Trend со ссылкой на сайт apsny.ge.

Решение было принято на сегодняшнем заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта".

Предполагается, что новым председателем парламента Грузии будет избран один из лидеров большинства Арчил Талаквадзе.

Напомним, что требование об отставке Кобахидзе было одним из трех, озвученных вчера, участниками акции протеста у здания парламента Грузии. Они также требовали отставки главы МВД и главы СГБ Грузии, которые сделали возможным въезд в страну депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова, что и послужило поводом противостояния народа с властью.

На выполнение своих требований участники акции дали час, по истечении которого, толпа начала штурмовать здание парламента. Протестующим вначале удалось прорвать полицейский кордон, но в итоге, полиция вытеснила их на улицу.

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