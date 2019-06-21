Представитель парламентского большинства Грузии выражает готовность отказаться от мандата

БАКУ/Trend/ - Представитель парламентского большинства Закария Куцнашвили, который возглавлял делегацию Грузии на Международной ассамблее православия и выступал в качестве организатора мероприятия, выражает готовность отказаться от мандата депутата, передает Trend со ссылкой на сайт apsny.ge.



На вопрос, планирует ли он сложить мандат, Куцнашвили отвечает, что он готов.



«У меня нет должности в парламенте, единственное, что у меня есть, это — свободный мандат депутата. Поэтому я заявляю сегодня, что готов сложить свободный мандат депутата», — заявил Куцнашвили.



Закария Куцнашвили берет на себя политическую ответственность за события на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, что стало катализатором массовых выступлений в Тбилиси.



Вчера Закария Куцнашвили извинился перед общественностью за инцидент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.