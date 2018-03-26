В Армении появятся подразделения российской военной полиции

26 марта 2018 11:49 (UTC+04:00)

Подразделения военной полиции формируются на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО, передает РИА Новости.

"Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском военном гарнизоне формируется подразделение военной полиции. Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. Помимо отрядов военной полиции на 102 военной базе в Гюмри, к началу летнего периода обучения российской армии планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском военном гарнизоне.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

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