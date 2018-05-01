Пашинян обвинил правящую партию в попытке сорвать избрание премьера

1 мая 2018 03:39 (UTC+04:00)

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что правящая Республиканская партия Армении пытается сорвать избрание премьер-министра страны, передает РИА Новости.

Никол Пашинян, который с 13 апреля руководит массовыми акциями протеста по всей республике, является единственным кандидатом на пост премьера. Кроме его партии "Елк" Пашиняна поддержали две другие фракции парламента – блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте. Для избрания премьера требуется 53 голоса. Следовательно, Пашиняну требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

"Как вы знаете, республиканцы ранее заявляли, что не намерены мешать избранию кандидата от народа и эти заверения прозвучали на моей недавней встрече с ними. Но мы получили информацию, что на одном и из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании", - сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) - девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" - семь.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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