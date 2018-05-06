Михаил Леонтьев: Армяне, прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом

БАКУ /Trend/ - Армения исторически, политически, физически и материально является обременением для России. Об этом сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» известный российский журналист и телеведущий, вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

"Это обременение было с самого начала. Если они хотят соскочить, извините, как "баба с возу", то давайте мы будем ставить точки над "i". Они сейчас, значит, митингуют за человека, который свою политическую карьеру, до последних высказываний, которые абсолютно противоположны тому, что он говорил раньше, делал на том, что хочет соскочить. Это был основной смысл его политической манифестации. Так вот, если они хотят соскочить - пожалуйста, идите, "колбаской катитесь". И прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом", - сказал Леонтьев.

По его словам, Россия сама не предаст Армению.

"Мы сами этого не сделаем никогда. Потому что мы не предатели. Не надо нам тут крутить пальцем перед лицом и рассказывать как вы нас предадите. Ради бога. Кому вы нужны на свете кроме нас? Никому вы не нужны кроме нас. Если вы не нужны себе и вы идиоты, то пожалуйста, идите и топитесь. Народ, который существует исключительно благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством. Не имеет права. Если пусть кто-нибудь откроет маленькую пасть и скажет что-то подобное, то он должен понимать этот факт – у них нет этого права. Физически не было бы ни одного армянина и никакой Армении, если бы не мы. В природе не было бы, не могло бы быть", - сказал он.

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