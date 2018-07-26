Роберту Кочаряну предъявлено обвинение

26 июля 2018 21:33 (UTC+04:00)

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение. Об этом, как передают армянские СМИ, говорится в заявлении Специальной следственной службы.

Отмечается, что 26 июля 2018 года президенту Республики Армения Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса (узурпация государственной власти, то есть действия, направленные на насильственный захват государственной власти или насильственное ее удержание в нарушение Конституции Республики Армения, а также на насильственное свержение конституционного строя Республики Армения) в рамках дела по событиям, имевшим место в Ереване с 1 марта по 2 марта 2008 года.

Городской суд Еревана первой инстанции также подал ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

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