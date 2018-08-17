Генпрокуратура Армении намерена обжаловать отмену ареста Кочаряна

17 августа 2018 18:56 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура получила решение апелляционного суда об отмене ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и готовит жалобу, сообщила в пятницу РИА Новости глава отдела по связям с общественностью ГП Аревик Хачатрян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

"Мы получили решение апелляционного суда. Готовится жалоба", - заявила Хачатрян. Ранее в ведомстве сообщили, что рассмотрят обжалование решения об освобождении Кочаряна в кассационном суде.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

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