Президент Армении отправил в отставку шестерых министров

Шесть министров правительства Армении, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", отправлены в отставку указом президента страны Армена Саркисяна, пишет РИА Новости.

Ранее во вторник премьер Никол Пашинян поручил уволить министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн"; последняя партия заявила, что сама отзывает министров.

"Указом президента от должностей освобождены - министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян (все "Процветающая Армения") министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян (оба -Дашнакцутюн)", - говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.

Пашинян ранее заявил, что уйдет в отставку после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн", но будет исполнять обязанности премьера. Представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент парламента, усложняющие процедуру роспуска парламента. Пашинян добавил, что в случае, если парламент не изберет нового премьера, в декабре будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Во вторник депутаты приняли поправки, согласно которым, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий. Согласно конституции, парламент может быть распущен, если глава правительства подаст в отставку и депутаты на заседаниях не смогут дважды избрать нового премьера. В соответствии с новыми поправками, заседания могут быть отложены на неопределенное время без роспуска парламента. При этом премьер заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.

При этом представитель Верховного органа ""Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян заявил, что партия отзывает своих представителей из правительства. "Учитывая нынешнюю напряженную ситуацию и атмосферу создание разделительных линий, "Дашнакцутюн" отзывает своих представителей из правительства Армении", - сказал Амбарцумян телеканалу "Еркир медиа".

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