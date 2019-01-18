Human Rights Watch о проблемах с правами человека в Армении

18 января 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новое правительство Армении должно полностью уважать права всех задержанных лиц и обеспечивать независимость судебных органов. Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете World Report 2019, опубликованном Human Rights Watch.

В отчете Human Rights Watch обращает внимание на тот факт, что новое правительство Армении возобновило расследование смертельных столкновений между протестующими и силами безопасности в марте 2008 года, и власти выдвинули обвинения против тогдашнего президента Роберта Кочаряна и двух командиров.

«Они также выдвинули обвинения против полицейского, обвиняемого в жестоком обращении с четырьмя обвиняемыми в подвале здания суда. Однако в сентябре власти приостановили расследование другого подобного события, которое произошло в июле 2016 года», - говорится в отчете.

Согласно отчету Human Rights Watch, поскольку власти рассматривают прошлые жалобы, они должны полностью уважать права всех задержанных лиц и обеспечивать независимость судебных органов.

Другие проблемы с правами человека в Армении, согласно отчету, включают в себя бытовое насилие; насилие и дискриминацию в отношении ЛГБТ; отсутствие доступа к качественному образованию для детей с ограниченными возможностями.

В отчете подчеркивается, что политические партии и некоторые политики в Армении пытались использовать широко распространенную гомофобию и озвучивали уничижительные комментарии в предвыборный период.

«Власти также должны бороться с широко распространенными преследованием, дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ», - говорится в отчете.

Как отмечает Human Rights Watch, в то время как Армения продолжала преобразовывать некоторые детские учреждения в общественные центры и осуществлять другие меры в данной сфере, эти программы не включали детей-инвалидов наравне с другими детьми.

«Существующее законодательство лишает людей с психосоциальными или интеллектуальными нарушениями возможности вовлечения в какую-либо деятельность в обществе, и в стране не существует поддерживаемых систем принятия решений, которые позволили бы людям с ограниченными возможностями получать помощь, необходимую им для жизни в обществе. В результате некоторые инвалиды остаются в учреждениях на неопределенный срок», - говорится в отчете.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек ООН приветствовал соглашение глав МИД Азербайджана и Армении о принятии мер по подготовке населения к миру
Нагорно-карабахский конфликт 10:02
Россельхознадзор обнаружил превышение мышьяка в рыбе с предприятия из Армении
Армения 17 января 13:53
МИД: Азербайджан ожидает от официального представителя России повышения усилий по возвращению своего гражданина Дильгама Аскерова
Политика 16 января 21:58
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о принятии конкретных мер по подготовке населения к миру – заявление
Нагорно-карабахский конфликт 16 января 21:16
В Ереване перенесли заседание суда по делу экс-президента Кочаряна
Армения 15 января 20:17
Президент Ильхам Алиев на основе неопровержимых фактов доказал, что проблемы Армении связаны с сущностью режима Саргсяна - политолог
Точка зрения 15 января 16:54
Лента новостей
В Баку сильный ветер повалил и сломал около 100 деревьев
Общество 10:41
В Баку закрыт главный выход станции метро «Элимляр Академиясы»
Общество 10:35
Консорциум TAP скоро приступит к земляным работам для соединения двух участков трубопровода
Энергетика 10:26
Азербайджанская нефть 17 января незначительно подешевела
Энергетика 10:21
Чехия заинтересована в грузоперевозках по железной дороге БТК (Эксклюзив)
Бизнес 10:20
Рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Стиль 10:19
В Узбекистане сократилось производство стройматериалов
Бизнес 10:19
S&P огласило прогнозы на экономический рост Узбекистана
Финансы 10:17
"Турецкие авиалинии" начали прямые авиарейсы из Анкары в Тбилиси
Грузия 10:09