Human Rights Watch о проблемах с правами человека в Армении

БАКУ /Trend/ - Новое правительство Армении должно полностью уважать права всех задержанных лиц и обеспечивать независимость судебных органов. Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете World Report 2019, опубликованном Human Rights Watch.

В отчете Human Rights Watch обращает внимание на тот факт, что новое правительство Армении возобновило расследование смертельных столкновений между протестующими и силами безопасности в марте 2008 года, и власти выдвинули обвинения против тогдашнего президента Роберта Кочаряна и двух командиров.

«Они также выдвинули обвинения против полицейского, обвиняемого в жестоком обращении с четырьмя обвиняемыми в подвале здания суда. Однако в сентябре власти приостановили расследование другого подобного события, которое произошло в июле 2016 года», - говорится в отчете.

Согласно отчету Human Rights Watch, поскольку власти рассматривают прошлые жалобы, они должны полностью уважать права всех задержанных лиц и обеспечивать независимость судебных органов.

Другие проблемы с правами человека в Армении, согласно отчету, включают в себя бытовое насилие; насилие и дискриминацию в отношении ЛГБТ; отсутствие доступа к качественному образованию для детей с ограниченными возможностями.

В отчете подчеркивается, что политические партии и некоторые политики в Армении пытались использовать широко распространенную гомофобию и озвучивали уничижительные комментарии в предвыборный период.

«Власти также должны бороться с широко распространенными преследованием, дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ», - говорится в отчете.

Как отмечает Human Rights Watch, в то время как Армения продолжала преобразовывать некоторые детские учреждения в общественные центры и осуществлять другие меры в данной сфере, эти программы не включали детей-инвалидов наравне с другими детьми.

«Существующее законодательство лишает людей с психосоциальными или интеллектуальными нарушениями возможности вовлечения в какую-либо деятельность в обществе, и в стране не существует поддерживаемых систем принятия решений, которые позволили бы людям с ограниченными возможностями получать помощь, необходимую им для жизни в обществе. В результате некоторые инвалиды остаются в учреждениях на неопределенный срок», - говорится в отчете.

(Автор: Ляман Зейналова)

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