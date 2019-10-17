В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината

17 октября 2019 14:44 (UTC+04:00)

Река Вохчи в Сюникской области на юге Армении была загрязнена в четверг отходами крупнейшего в стране Зангезурского медно-молибденового комбината. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"Утром 17 октября на телефон службы спасения 911 поступил сигнал о загрязнении реки Вохчи… Выяснилось, что был поврежден трубопровод Зангезурского медно-молибденового комбината, выбросы попали в реку, загрязнив ее", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники инспекционного органа по природоохране и недрам взяли пробы воды, уточняются обстоятельства инцидента и нанесенный ущерб.

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