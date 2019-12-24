Газовый зуд Армении

БАКУ/Trend/ - Теме закупок Арменией туркменского газа по схеме «своп» уже немало лет. При прежнем правительстве и даже до него Ереваном делались попытки реализовать эту идею, но каждый раз безрезультатно. Последний всплеск активности наблюдался в 2017 году.

И вот, спустя несколько лет, новое правительство Армении вновь возвращается к этому вопросу.

Несколько дней назад председатель постоянной комиссии Нацсобрания Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян сообщил о том, что Армения ведет переговоры о покупке газа у Туркменистана.

Ереван, как и в прошлом, демонстрирует оптимизм. "Вопрос находится в процессе обсуждения. На данный момент эта схема не действует, но обязательно заработает. Одной из ее целей является также создание общего энергетического коридора из Туркменистана через Иран, Армению, Грузию в Россию", - сообщил Мелкумян.

Однако, во всех инициативах Еревана – то покупать туркменский газ по своповой схеме, то увеличивать закупки собственно иранского газа, то тянуть газопровод Иран-Армения в Грузию и далее – есть некая искусственность в силу ряда факторов. О некоторых из них следует сказать.

Россия полностью обеспечивает потребности Армении в газе. Контрактный объем газа, который Армения может импортировать из России, составляет до 2,5 миллиарда кубометров в год. С момента подписания контракта в 2013 году Армения ни разу не добирала контрактный объем, к примеру, в 2017 году Армения импортировала из России 1,99 млрд. кубометров, а в 2018 году 1,94 млрд. кубометров.

Что касается цены российского газа для Армении, то поставки осуществляются по льготным, по сравнению с мировыми, ценам, учитывая союзнические отношения и членство в ЕАЭС.

Иранский газ для Еревана обходится дороже российского. Несколько раз на переговорах с Ираном армянская сторона предлагала покупать больше иранского газа, если Тегеран предложит более выгодные условия поставок. Однако, по признанию армянских официальных лиц, Иран никогда не предлагал Армении лучшие условия, чем российские.

Что касается предполагаемых закупок туркменского газа, то «Туркменгазу» будет сложно перейти дорогу «Газпрому» и назначить цену, которая была бы альтруистичнее, чем российская.

Мелкумян не уточнил, для чего нужен столь протяженный энергетический коридор в Россию с двумя транзитными странами на своем пути (Армения, Грузия), если Россия имеет возможность через Казахстан качать до 5,5 млрд. кубометров туркменского газа.

Далее, как бы мирно не рисовалась картина посредничества Ирана в своповой схеме Туркменистан-Иран-Армения, он будет отстаивать свои интересы, помня, что имеет дело, в первую очередь, с конкурентом. Уместно было бы также вспомнить, что затяжной

газовый спор между Туркменистаном и Ираном все еще не решен и находится на рассмотрении в Международном арбитраже.

В схеме, озвученной Мелкумяном, упомянута и Грузия. Грузии вряд ли нужны поставки газа из Ирана через Армению, так как она приобретает его из Азербайджана (95%) и России, полностью обеспечивая как свою промышленность, так и социальный сегмент.

Несколько лет назад Тбилиси действительно пробовал вести переговоры с Ираном о поставках, но стороны не пришли к соглашению, поскольку предложенная иранской стороной цена была выше цены и азербайджанского, и российского газа.

Непонятно также, как Ереван рассчитывает передавать туркменский (или иранский) газ в Грузию – с помощью реверса или построив новый газопровод?

Если первое, тогда нужно напомнить, что газотранспортной системой Армении, в том числе армянским участком газопровода из Ирана, владеет «Газпром», который не захочет добровольно лишать себя удовольствия иметь в клиентах такую страну как Армения.

Если второе, то на строительство нужны средства. Денег на инфраструктурные проекты у Армении нет, а те, что есть, берутся в кредит у европейских банков. Армения живет в кредит, и это, пожалуй, самый неприятный фактор для властей в Ереване.

Можно и дальше приводить аргументы, ставящие под сомнение газовые инициативы Армении, но и приведенных достаточно, чтобы понять: шансы у нее есть, но, похоже, чисто теоретические.

Газовый рынок Армении слишком мал, чтобы можно было говорить о полноценном энергетическом сотрудничестве непосредственно с этой страной. К тому же, конкурировать с российским газом, поставляемым в Армению, нерентабельно, потому что его низкая цена это политическое, а не экономическое решение Москвы.

В то же время Армения не является привлекательной транзитной страной ни для сопредельных государств, ни для международных инвесторов, по крайней мере, до тех пор, пока ее границы с Турцией и Азербайджаном закрыты.

( Автор: Азер Ахмедбейли)

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