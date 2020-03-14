Пашиняна и его супруга пройдут тест на коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян изолированы в Севане после сообщений о возможном заражении коронавирусом президента Бразилии, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Премьер и его супруга сдадут завтра утром, а уже вечером будут известны результаты.

Отметим, бразильская пресса распространила информацию о том, что первый тест на наличие вируса у президента Бразилии Жаира Болсонару дал положительный результат. Однако позже стало известно, что тест отрицательный.