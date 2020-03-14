Пашиняна и его супруга пройдут тест на коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян изолированы в Севане после сообщений о возможном заражении коронавирусом президента Бразилии, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Премьер и его супруга сдадут завтра утром, а уже вечером будут известны результаты.
Отметим, бразильская пресса распространила информацию о том, что первый тест на наличие вируса у президента Бразилии Жаира Болсонару дал положительный результат. Однако позже стало известно, что тест отрицательный.
Лента новостей
Для борьбы с коронавирусом будет израсходовано столько финансовых средств, сколько потребуется - Оперативный штаб
Оперативный штаб: Причиной смерти гражданки, якобы умершей от коронавируса в Азербайджане, является ее хроническое заболевание
В Азербайджане продлен срок регистрации на конкурс по трудоустройству преподователей по бессрочному контракту
Госагентство Азербайджана по социальным услугам и инновациям подписало соглашение с мэрией города Богор (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана
Приборостроительное предприятие Азербайджана огласило объемы производства продукции с начала 2020 года
Нагиф Гамзаев: Взаимное доверие лидеров Азербайджана и Туркменистана способствует развитию двусторонних отношений