В Армении зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса

Пожилой мужчина, у которого был зафиксирован новый тип коронавируса, скончался в четверг в ереванской больнице "Норк". Об этом сообщили из пресс-службы министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкйо на ТАСС.

"В больнице "Норк" зафиксирован случай смерти. У 72-летнего пациента был коронавирус, а также двустороннее восполнение легких, полиорганическая недостаточность, гипертония и нарушение ритма сердца. К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний жизнь пациента спасти не удалось", - отмечается в сообщении ведомства.