В Армении за сутки выявили 180 случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 3718, сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 12 мая, в стране было 3 538 выявленных случая заражения. Таким образом, за сутки выявлено 180 новых случаев.

Умерли от коронавируса 48 человек (плюс один за истекшие сутки). Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, - 21 (плюс два за минувшие сутки).