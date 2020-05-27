Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 7774
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 7774. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 26 мая, в стране было 7402 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 372 новых случаев.
От осложнений коронавируса умерли 98 человек (плюс 7 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 44.
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